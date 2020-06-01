Российский бизнес снова освободили от проверок

Премьер-министр России Михаил Мишустин продлил мораторий на налоговые проверки предприятий малого и среднего бизнеса. Об этом он сообщил в понедельник, 1 июня, передает ТАСС.

«Подписано постановление, которое продлевает мораторий на налоговые проверки для бизнеса до 30 июня», — заявил глава кабмина в ходе совещания с вице-премьерами.

По его словам, в частности, от проверок освободят компании и индивидуальных предпринимателей, которые заняты в сфере туризма.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.

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