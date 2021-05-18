В Россию завезли рекордный объем наличных евро

Российские банки в марте ввезли в страну 697,1 миллиона долларов и 997,7 миллиона евро в наличной форме, говорится в статистике ЦБ.

По сравнению с февралем объем поставленных долларов вырос на 26,8 процента, а евро — почти на 42 процента. Это оказалось рекордом с марта 2020 года. Банки стали наращивать ввоз наличных евро еще в феврале этого года. Тогда поставки в хранилища и кассы достигли 703,7 миллиона евро, что почти вдвое превышает среднемесячные значения прошлого года.

Ранее эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин посоветовал покупать валюту, не обращая внимание на текущий курс.

Обменивая рубли на доллары или евро для летнего отдыха, стоит учесть, что «вряд ли даже несколько процентов выгоды в курсовой разнице стоят того, чтобы задумываться о моменте покупки», пояснил он. Инвестиционный консультант Сергей Звенигородский посоветовал вместо вложений в одну валюту выбрать валютный портфель и совершать операции пару раз в год — тогда выгода будет ощутимой.