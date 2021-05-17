Аналитик предсказал россиянам доллар по 60 рублей

Через несколько лет курс доллара вернется к отметке в 60 рублей. Это россиянам в беседе с «Российской газетой» предсказал ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич, сославшись на цикличность соотношения российской и американской валют.

«За период с начала 2003 года по середину 2008 года рубль укрепился к доллару на 25 процентов. Если брать за точку отсчета максимумы 2020 года, когда доллар забирался выше 80 рублей, то откат в рамках рассматриваемого нами цикла способен увести пару к 60 рублям в ближайшие годы», — пояснил эксперт.

Он также добавил, что восстановление российской валюты, как правило, протекает медленнее падения и не всегда бывает полным. Кроме того, уверен специалист, на ближайшие годы евро может стабилизироваться в районе 80-95 рублей.

Ранее главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман назвал условия, при которых курс доллара может упасть до 50 рублей. По его словам, для этого следует изменить отношения с Западом и полностью вывести страну из-под угрозы санкций.