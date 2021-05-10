Названы условия падения курса доллара до 50 рублей

Главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман назвал условия, при которых курс доллара может упасть до 50 рублей. Об этом сообщает «Российская газета».

По его словам, для этого следует изменить отношения с Западом. «Полный отказ от угрозы санкций. Экономический бум в мире и России с уверенными темпами роста в 5-6 процентов в год. Соответственно, увеличение нефтяных цен даже с нынешних достаточно высоких 68-70 долларов к рубежам 80-86 долларов за баррель Brent», — отметил он.

Эксперт также добавил, что необходимо изменить инвестиционный и производственный климат в стране, сделав его более привлекательным для внутренних и внешних вложений.

Ранее доктор экономических наук Андрей Колганов озвучил условие обвала американской валюты. По его словам, у доллара могут начаться серьезные проблемы в случае отказа от него крупных мировых экономических игроков — Евросоюза, Китая, Индии и Бразилии.