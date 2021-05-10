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Названы условия падения курса доллара до 50 рублей

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Фото: Yuriko Nakao / File Photo / Reuters

Главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман назвал условия, при которых курс доллара может упасть до 50 рублей. Об этом сообщает «Российская газета».

По его словам, для этого следует изменить отношения с Западом. «Полный отказ от угрозы санкций. Экономический бум в мире и России с уверенными темпами роста в 5-6 процентов в год. Соответственно, увеличение нефтяных цен даже с нынешних достаточно высоких 68-70 долларов к рубежам 80-86 долларов за баррель Brent», — отметил он.

Эксперт также добавил, что необходимо изменить инвестиционный и производственный климат в стране, сделав его более привлекательным для внутренних и внешних вложений.

Ранее доктор экономических наук Андрей Колганов озвучил условие обвала американской валюты. По его словам, у доллара могут начаться серьезные проблемы в случае отказа от него крупных мировых экономических игроков — Евросоюза, Китая, Индии и Бразилии.

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