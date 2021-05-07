Раскрыты причины обвала курса доллара

Кратковременный провал доллара к 72 рублям утром в пятницу мог быть вызван спланированной акцией некоторых игроков или ошибкой трейдера. Такого мнения придерживаются опрошенные РИА Новости специалисты валютного рынка, передает агентство «Прайм».

На старте торгов 7 мая на Московской бирже доллар впервые с июля 2020 года опустился до 72,0025 рубля, после чего также резко поднялся до уровня предыдущего закрытия — 74,23 рубля. Объем торгов валютной парой доллар-рубль за одну минуту превысил 492 миллиона рублей.

По мнению эксперта инвестгруппы «Универ Капитал» Сергея Дроздова, краткосрочное обрушение доллара могло быть заранее спланировано игроками. «Обычно такие ситуации, когда выдавливают игроков на низколиквидном рынке, называются сквизы, и они случаются либо утром, как это было сегодня, либо на вечерних торгах — на "тонком" рынке, когда основная масса крупных игроков отсутствует», — подчеркнул он.

При этом эксперт признал, что утреннюю ситуацию на Московской бирже можно списать и на ошибку трейдера. По его словам, не редкость, когда трейдеры путают кнопки «buy» и «sell» («продать» и «купить»), однако это практически никогда не приводит к сильному движению котировок.

Не исключили такую ошибку Алексей Антонов из компании «Алор брокер» и аналитик БКС «Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. Они уверены, что один из трейдеров ошибся и указал цену отличную от рыночной. Поскольку на старте торгов обычно мало заявок, отметил Бабин, небольшая заявка может вызвать сильное кратковременное движение котировок, но цена быстро приходит к изначальному уровню.

Ранее доктор экономических наук Андрей Колганов озвучил условие обвала американской валюты. По его словам, у доллара могут начаться серьезные проблемы в случае отказа от него крупных мировых экономических игроков — Евросоюза, Китая, Индии и Бразилии.