Россиянам посоветовали покупать доллары

Покупка валюты на часть сбережений в диапазоне 70-75 рублей россиянами выгодна на данный момент из-за того, что инфляция в рублях гораздо выше, чем в долларах. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на создателя клуба венчурных инвесторов ITLEADERS и инвестиционной компании Klopenko Group Егора Клопенко.

К двум традиционным факторам, влияющим на рубль, относятся геополитика и нефть, ситуация с которыми пока достаточно стабильная. Нефть удерживается в диапазоне 60-70 долларов за баррель, что хорошо для курса. Из-за новых санкций и риторики со стороны США рубль упал, однако небольшая оттепель в международных отношениях дала рублю возможность укрепиться на уровне 74-75 рублей за доллар. Укрепление ниже 70 вряд ли возможно, а в диапазоне 70-75 рублей за доллар возможно диверсифицировать сбережения.

Клопенко советует покупать доллары сейчас из-за высокой вероятности нового скачка в обострении отношения между Россией и США, когда курс доллара к рублю может повыситься до 75-85, а дальнейшие санкции еще больше ослабят рубль.

Ранее сообщалось, что сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский оценил риск обвала рубля и других валют. Согласно выводам эксперта, для российской валюты никаких глобально влияющих на ее курс событий произойти не должно.