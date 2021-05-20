Поставки российской нефти в Китай рухнули

Поставки нефти из России в Китай рухнули на 15,3 процента в апреле этого года. Об этом пишет «Прайм».

Экспорт сырья из Саудовской Аравии в Китай был 6,47 миллиона тонн против 7,84 миллиона тонн месяцем ранее (минус 17,5 процента), из России — 6,3 миллиона тонн против 7,44 миллиона тонн. На третьем месте оказался Ирак с показателем в 4,45 миллиона тонн против мартовских 3,62 миллиона тонн (плюс 22,9 процента).

В первые четыре месяца этого года КНР снизила закупки российской нефти на 2,14 процента в годовом выражении. В 2020 году Китай импортировал из России более 83,4 миллиона тонн сырья на 27,6 млрд долларов.

Китай является главным мировым импортером нефти. Для Пекина достаточный уровень запасов имеет решающее значение для сохранения устойчивости экономики в периоды внешнеполитических потрясений, влияющих на поставки и цены. Международное энергетическое агентство (МЭА) рекомендует странам иметь в своих нефтехранилищах объем топлива, достаточный для покрытия как минимум 90 дней чистого импорта.