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Накопленный за пандемию запас нефти оказался почти исчерпан

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Фото: Reuters

Избыток запасов нефти в мировых хранилищах, накопленный за период кризиса, вызванного пандемией коронавируса, оказался почти исчерпан. Об этом пишет Bloomberg.

По данным Международного энергетического агентства (МЭА) за февраль, в хранилищах осталось менее одной пятой части от накопленных объемов топлива. Агентство отмечает, что с того времени запасы сократились еще больше. Так, в июне 2020 года на пике в хранилищах по всему миру накопилось на 249 миллионов баррелей больше среднего значения за 2015-2019 годы. Однако уже в феврале 2021 года этот объем снизился до 57 миллионов баррелей.

Экономисты отмечают, что новая перебалансировка мирового рынка нефти и растущий спрос на топливо со стороны восстанавливающейся мировой экономики уже привели к подорожанию нефти до 67 долларов за баррель, что не может не радовать производителей, но вызывает опасения у ряда правительств по поводу возможной инфляции. При этом, отмечает руководитель исследований рынка природных ресурсов Эд Морзе, остатки накопленных в пандемию запасов нефти находятся в основном в Китае.

В Citigroup прогнозируют, что, во втором полугодии 2021 года по мере восстановления спроса запасы нефти продолжат сокращаться на 2,2 миллиона баррелей в сутки, в результате чего нефть марки Brent может подорожать до 74 долларов за баррель или даже выше.

Ранее аналитики спрогнозировали, что к 2050 году цена на нефть может упасть до 10 долларов за баррель, если миру удастся достичь целей Парижского соглашения и перейти на электроэнергию. По их подсчетам, к середине века спрос на нефть может упасть на 70 процентов по сравнению с нынешним. Причем падать он начнет уже в 2023-м, а затем резко ускорится. Эксперты считают, что к 2030 году цена эталонной Brent опустится до 37-42 долларов за баррель, а через два десятилетия за бочку и вовсе будут давать 10 долларов.

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