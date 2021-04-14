Цена на нефть взлетела

Июньский фьючерс нефти марки Brent подорожал до 66 долларов за баррель в ходе торгов на лондонской бирже ICE, следует из данных площадки.

Это произошло впервые с 18 марта, рост составил более четырех процентов. К 18:12 по московскому времени стоимость Brent взлетела до 66,3 доллара за баррель.

Стоимость сырья растет на фоне доклада Международного энергетического агентства (МЭА). Организация улучшила прогноз по спросу на нефть в этом году. Теперь ожидается, что он составит 96,7 миллиона баррелей в сутки — это на 230 тысяч баррелей в сутки больше предыдущего прогноза.

Ранее сообщалось, что в России приготовились к неизбежному снижению нефтяных доходов. Основным прогнозом по добыче нефти в стране в период до 2035 года является ее неизбежный спад, заявили в Минэнерго.