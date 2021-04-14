Нефтяные деньги в России предложили копить по-новому

Эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ) предложили внести изменения в существующее бюджетное правило и копить нефтяные деньги по-новому. Выдержки из доклада приводит РБК.

В нынешнем виде бюджетное правило предусматривает ограничение расходов федерального бюджета. Они устанавливаются на уровне ненефтегазовых доходов, а также нефтегазовых доходов при гипотетической цене отсечения, которая в 2021 равняется 43,3 доллара за баррель.

Нефтегазовые сверхдоходы направляются на покупку иностранной валюты, которая затем пополняет Фонд национального благосостояния (ФНБ). Помимо прочего, такой механизм позволяет стабилизировать курс рубля вне зависимости от цен на нефть и сохранять его на низком уровне. При мировой цене нефти ниже уровня отсечения накопленная в ФНБ валюта распродается на внутреннем рынке.

Материалы по теме Чужими руками Компании по всему миру нашли легкий способ выхода на биржу. Он дает миллиарды, но рушит экономику Точка кипения Компании во всем мире борются с выгоранием сотрудников. Как с этой проблемой поступают в России?

По мнению аналитиков ВШЭ, в бюджетное правило следует включить дополнительный показатель, который будет положительным при спаде в экономике в целом и в отдельных ее отраслях и отрицательным при росте. Это позволит снять часть ограничения на дополнительные бюджетные расходы и нарастить их во время кризисов.

Также изменения, по задумке авторов, позволят снизить зависимость бюджетного правила от цен на нефть: расходы бюджета будут расти при снижении ненефтегазовых доходов и наоборот.

Кроме того, ВШЭ предлагает разработать дополнительный комплекс антикризисных мер, которые также выражались бы в увеличении бюджетных трат. Главное их отличие должно заключаться в ускоренном механизме согласования.

Ранее некоторые экономисты уже выступали за смягчение бюджетного правила в сторону большего расходования средств федерального бюджета. В частности, с этой инициативой выступал бывший министр финансов и нынешний глава Счетной палаты Алексей Кудрин.