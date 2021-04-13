Российские власти задумались о повышении налогов

Российское правительство обдумывает несколько вариантов восстановления экономики после пандемии, например использование средств Фонда национального благосостояния, смягчение бюджетного правила и повышение налогов. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

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Конкретные меры объявят на ежегодном послании президента страны Владимира Путина Федеральному собранию. Оно запланировано на 21 апреля. По информации агентства, чиновники готовятся к посланию в высокотехнологичном секретном помещении под землей, которое расположено на противоположном от Белого дома берегу Москвы-реки.

Bloomberg отмечает, что экономика России сократилась не так сильно, как во многих других странах. Но власти хотят ускорить восстановление на фоне думских выборов, падающих доходов населения и угроз новых санкций.

Ранее Минфин назвал налоги для россиян крайне низкими. В ведомстве заявили, что граждане платят почти меньше всех в мире, причем эта ситуация практически не меняется долгие годы. В Минфине напомнили, что ставка налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в России составляет от 13 до 15 процентов, хотя в некоторых странах она достигает 35 процентов.

Повышение ставки НДФЛ, которое произошло в 2021 году, коснулось незначительной части населения — тех, чей годовой доход превышает пять миллионов рублей. И в этом случае они платят 15 процентов только с суммы превышения.