Названы плюсы роста цен на нефть

Высокие цены на нефть в рублевом выражении поддерживают бюджеты компаний и государства, так как обеспечивают высокие рублевые поступления в бюджет и поддерживают макроэкономическую стабильность. О плюсах роста цен на нефть эксперты рассказали в беседе с РИА Новости.

Отмечается, что нефть торгуется на максимальных значениях в рублевом эквиваленте за несколько лет. Это позитивно для бюджета. По данным специалистов, благодаря высокому уровню рублевой цены барреля удается быстрее накапливать ресурсы ФНБ, которые можно направить на финансирование дефицита бюджета. Увеличение выручки, в свою очередь, способствует прогрессивному росту налогов в рублевом выражении, что также позитивно для бюджета.

Кроме того, высокая цена на нефть дает возможность государству аккумулировать дополнительные доходы и реализовывать более масштабную и эффективную политику по восстановлению экономики страны и обеспечению макроэкономической стабильности. Также текущая ситуация с высокой рублевой ценой нефти оказались выгодна и для российских нефтяных компаний, так как их основные расходы осуществляются в рублях, а доходы поступают в валютных средствах.

Высокая рублевая цена на нефть и определенная недооцененность рубля позволяют быстрее восстановить финансовую устойчивость секторов экономики, ориентированных на экспорт, а также увеличивают доходы бюджета государства.

Ранее в Минэнерго предсказали пик мирового спроса на нефть. Согласно проекту генсхемы развития нефтяной отрасли до 2035 года, достижение пика прогнозируется не ранее 2030-2035 годов, однако все больше усиливаются риски его наступления в более ранний период и существенного сокращения темпов роста мирового спроса на нефть в 2020-е года. В ведомстве считают, что данные риски возрастают из-за последствий пандемии коронавируса, которая оказала негативное влияние на потребление нефти и нефтепродуктов.