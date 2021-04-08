Россияне остались довольны повышением налогов

Большинство россиян, 52 процента, остались довольны нынешним уровнем налогов, описав его как достаточный. Чрезмерным их размер назвали 36 процентов. Такие результаты следуют из опроса ВЦИОМ, на который ссылается РБК.

Меньше всего (49 процентов) устраивает величина налогов респондентов из группы в возрасте 25-34 лет. Россияне старше 60 лет, напротив, куда реже говорят о необходимости их снизить. Такое мнение высказали только 25 процентов.

При этом результаты опроса свидетельствуют, что налоговое бремя, с точки зрения россиян, повысилось. Сразу 42 процента утверждают, что платят на данный момент больше налогов, чем пять лет назад, а тех, кто стал зарабатывать больше, только 30 процентов. Еще 13 процентов указали, что платят меньше налогов, но и доходы упали у 27 процентов респондентов.

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Назвать ставку НДФЛ смогли 65 процентов опрошенных. В возрасте 18-24 лет эта доля снижается до 49 процентов. О том, что платят столько же налогов, сколько окружающие, заявили 43 процента, больше — 7 процентов, меньше — 14 процентов.

Опрос проведен 2 марта по телефону. В нем приняли участие 1,6 тысячи человек в возрасте от 18 лет, размер ошибки с вероятностью 95 процентов не превышает 2,5 процента.

Прогрессивная шкала налогообложения действует в России с 2021 года. Повышенную — 15 процентов вместо 13-ти — ставку НДФЛ платят люди, чей доход превышает 5 миллионов рублей в год, но только с суммы превышения.

Как показал опрос ВЦИОМ, проведенный в июле 2020 года, большинство россиян одобрили повышение налогов. При этом их доля выше среди тех, кто был знаком с изменениями в деталях.