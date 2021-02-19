С россиян собрались усерднее взимать налоги

Минфин подготовил законопроект, в котором содержатся меры по повышению собираемости налогов в России без увеличения фискальной нагрузки. Они нужны, чтобы усерднее взимать налоги и улучшить эффективность системы, говорится на сайте ведомства.

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Например, предлагается расширить перечень налогооблагаемых доходов иностранных компаний, полученных от российских источников. Также в Минфине задумались об упрощении некоторых процедур, введении льгот и помощи пострадавшим отраслям. В частности, эксперты считают нужным освободить детей-инвалидов от уплаты пошлины при обращении в суды и разрешить культурным учреждениям заплатить налог на прибыль за 2020-2021 годы только в 2022-м.

Минфин также предлагает разрешить россиянам не предоставлять декларацию 3-НДФЛ при продаже имущества, которое находилось в собственности менее определенного срока. Среди инициатив — отменить с 1 января 2023 года налоговое декларирования объектов, данные Федеральная налоговая служба (ФНС) будет получать в автоматическом режиме.

Более половины россиян согласились бы платить новые налоги, если им пообещают, что те пойдут на решение конкретных общественных проблем. Такое исследование ранее провела Высшая школа экономики (ВШЭ).