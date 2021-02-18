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Россияне согласились платить новые налоги

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Фото: Владимир Новиков / РИА Новости

Более половины россиян согласились бы платить новые налоги, если им пообещают, что те пойдут на решение конкретных общественных проблем. Такие результаты зафиксировали в исследовании, проведенном Высшей школой экономики (ВШЭ). Об этом пишет ТАСС.

Такое мнение высказали 60 процентов участников опроса. Чаще всего они говорили об улучшении качества медицинского обслуживания, социальной помощи и школьного образования. Помимо этого, звучали темы экологии и выплаты пенсий.

При этом, как отмечается в исследовании, дороги, транспорт, жилье, наука, оборона и безопасность в запросах россиян отошли на второй план. Приоритетом в сфере здравоохранения респонденты назвали увеличение численности врачей-специалистов, повышение их квалификации и усиление участковой службы.

Исследование проводили в последние месяцы 2020 года. В нем приняли участие шесть тысяч человек в возрасте от 15 до 72 лет в 173 пунктах в 59 регионах страны.

Ранее замминистра финансов Алексей Сазанов рассказал, что власти не видят возможности для снижения налогов для бизнеса и населения, поскольку в других странах они выше. Аналитики Bank of America ожидают, что в ближайшие годы в России вырастут сборы с ресурсных секторов экономики и также налог на доходы физических лиц (НДФЛ).

Федеральная налоговая служба (ФНС) собирается увеличить налоговые сборы с помощью использования собственных расчетных цен. Это означает, что при международных сделках ведомство само будет решать, сколько должны заплатить ее участники.

В свою очередь Минфин рассматривает идею введения так называемого «цифрового налога». Его предполагается взимать с иностранных компаний, которые получают в России прибыль, но не имеют здесь представительства и ничего не платят в бюджет.

Что касается простых россиян, что депутаты Госдумы в первом чтении одобрили законопроект о налогообложении доходов от операций с криптовалютами.

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