Российские власти захотели собирать больше налогов

Федеральная налоговая служба (ФНС) сможет требовать доплаты налогов, исходя из собственной расчетной цены, пишут «Ведомости». В ближайшее время президент России Владимир Путин подпишет закон о поправках в Налоговый кодекс (НК).

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Власти хотят собирать больше налогов, поэтому будет расширен список товаров, сделки с которыми на международных рынках подпадают под обязательный налоговый контроль. Законопроект коснется многих международных компаний. Налоговая служба получит право требовать уплаты налога по некой расчетной цене, которая может оказаться выше внутренней. Тогда фирмам придется платить налог с разницы между трансфертной и расчетной ценой.

Законопроект затронет не только компании, но и физические лица. «С 4 до 5 лет увеличиваются сроки хранения документов для проверки корректности исчисления и уплаты налога, банки будут обязаны передавать дополнительные документы, содержащие банковскую тайну, по запросу налоговых органов», — говорит партнер налоговой практики МЭФ PKF Геннадий Тимоничев.

Ранее Министерство финансов задумалось о введении «цифрового налога» и изучает соответствующий международный опыт. Как заявил замглавы ведомства Алексей Сазанов, крупные иностранные компании получают прибыль от оказания услуг в России, но ничего не платят в бюджет, так как у них нет представительств в стране. В связи с этим власти хотят разработать механизм взимания средств.