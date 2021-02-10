В России задумались о новом налоге

Министерство финансов России задумалось о введении «цифрового налога» и изучает соответствующий международный опыт. Об этом в интервью международной аудиторской компании KPMG заявил замглавы ведомства Алексей Сазанов.

По его словам, крупные иностранные компании получают прибыль от оказания услуг в России, но ничего не платят в российский бюджет, так как у них нет представительств в стране. В связи с этим власти хотят разработать механизм взимания средств.

В том числе чиновники наблюдают за экспериментом в Великобритании, где 31 марта завершится первый полноценный год действия «цифрового налога». Пока окончательное решение по введению его аналога в России не принято.

Впервые о «цифровом налоге» в России Сазанов говорил в январе на Гайдаровском форуме. Тогда он обещал, что в скором времени Минфин и Федеральная налоговая служба (ФНС) начнут работу в этом направлении.

Еще в июле с требованием заставить зарубежные интернет-компании, такие как Twitter и Facebook, открыть представительства в России, выступила комиссия Московского отделения Ассоциации юристов России (АЮР) по правовому обеспечению цифровой экономики. В случае несоблюдения законов эксперты предложили замедлять трафик для таких ресурсов.

Ранее в январе ФНС решила создать специальную инспекцию для VIP-клиентов, чтобы считать налоги россиян с доходами более 500 миллионов рублей отдельно.