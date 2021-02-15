Власти России собрались еще помочь компаниям

Правительство России подготовило новый пакет поддержки бизнеса, основной целью которого станет сохранение и рост занятости. Об этом со ссылкой на протокол совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова пишут «Известия».

В первую очередь власти собрались перезапустить программу кредитования малого, среднего и крупного бизнеса, в рамках которого предполагались займы на выплату зарплаты сотрудниками почти по нулевой ставке.

Помочь малому и среднему бизнесу (МСП) должны льготные, со скидкой на 2-3 процентных пункта, кредиты, которые банкам компенсируют за счет субсидий из бюджета. Условием для их получения станет рост численности персонала на 10 процентов. Также компаниям из наиболее пострадавших отраслей могут списать задолженность по налогам и страховым взносам. Вероятно, это коснется туристической и гостиничной индустрии, общественного питания и организации культурных мероприятий. Ранее в ноябре им уже предоставляли налоговые каникулы.

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Для снижения налогов на имущество физических и юридических лиц предложено зафиксировать кадастровую стоимость офисов, торговых объектов и точек общественного питания. Отдельно для компаний, которые за время пандемии утратили право пользоваться упрощенными условиями налогообложения, предусмотрят специальный переходный период.

Как следует из документа, список мер не окончательный, его могут как расширить, так и сократить. Окончательной проработкой займутся Минфин, Минэкономразвития и Федеральная налоговая служба (ФНС). Помогать им будут Центробанк и Корпорация МСП. Финальная версия документа должна быть готова до 1 марта 2021 года.

В рейтинговом агентстве НКР оценивают объем трат на указанные программы в 150-200 миллиардов рублей, но главным вопросом остаются возможности бюджета. Сумма зависит как от наличия средств, так и от выбора отраслей, которые надо поддержать.

Ранее первый замглавы фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев заявил, что партия не поддерживает идею минимального базового дохода в стране.