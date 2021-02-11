Раздачу денег россиянам просто так посчитали неактуальной

Тема введения минимального базового дохода неактуальна для России. Так считает первый замглавы фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев, пишет ТАСС.

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Партия не поддерживает идею раздавать деньги населению просто так. Исаев напомнил, что минимальный базовый доход существует в нескольких странах, но он не учитывает доходов граждан, это просто выплата от государства, которую получает любой человек.

В сентябре прошлого года замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил подумать о введении в стране минимального гарантированного дохода. Речь идет о сумме, которую должен получать каждый россиянин, независимо от рода его деятельности, социального и экономического положения.

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов заявил осенью 2020 года, что в условиях пандемии следует задуматься о введении базового дохода и раздавать деньги тем, кто не может трудоустроиться. По его мнению, пособие должно быть не менее трех прожиточных минимумов (11 731 рубль на первый квартал прошлого года), то есть более 35 тысяч рублей.