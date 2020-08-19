В Германии начнут раздавать деньги просто так

В Германии исследователи в качестве эксперимента будут раздавать группе людей ежемесячно по 1433 евро (более 124 тысяч рублей), чтобы выяснить, работает ли схема безусловного базового дохода. Об этом пишет DPA.

В ходе исследования выплату будут получать 120 человек, независимо от того, есть ли у них источники дохода. Контролировать расходы участников эксперимента не будут — специалисты лишь начнут отслеживать изменения в их поведении. Для сравнения исследователи будут также наблюдать за другой группой из 1380 человек, которым деньги выдаваться не будут.

Эксперимент продлится три года, его реализует Немецкий институт экономических исследований совместно с ассоциацией «Мой базовый доход» и исследователями института Макса Планка и Кельнского университета. Проект финансируется за счет частных пожертвований.

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По словам авторов исследования, во всем мире уже проводились аналогичные эксперименты, однако их результаты либо устарели, либо были ограничены. Одна из основных дискуссий вокруг идеи безусловного базового дохода заключается в том, побуждают ли людей такие выплаты активнее участвовать в экономике или поощряют лень.

Похожий эксперимент ранее состоялся в Финляндии. Проект, длившийся два года, оказался провальным — исследователи пришли к выводу, что раздача денег не влияет на рост рынка труда. По итогам 2017 года количество участников эксперимента, которые нашли работу, было таким же, как в контрольной группе, которая не получала дотации (18 процентов).

Возможность раздачи денег населению также оценивалась в России. Глава Минфина Антон Силуанов считает, что на такую меру стоило бы пойти, если бы рубль был мировой резервной валютой. Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что это приведет к взрыву инфляции.