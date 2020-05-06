Европейский эксперимент по раздаче денег просто так провалился

В Финляндии двухгодичный эксперимент по введению безусловного базового дохода завершился провалом. Об этом пишет Bloomberg.

В эксперименте приняли участие две тысячи безработных в возрасте от 25 до 58 лет. В течение 2017-2018 годов они получали от государства ежемесячный гарантированный доход в размере 560 евро. Гипотеза властей страны состояла в том, что базовый доход будет стимулировать людей отказываться от пособий и искать работу.

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Однако эксперимент показал, что раздача денег просто так не влияет на рост рынка труда. По итогам 2017 года количество участников эксперимента, которые нашли работу, было таким же, как в контрольной группе, которая не получала дотации (18 процентов). В 2018-м показатель среди участников эксперимента вырос до 27 процентов, что всего на 2 процента выше уровня контрольной группы. Однако в ходе эксперимента удалось установить, что наличие безусловного базового дохода значительно повышает уровень счастья среди населения, поскольку позволяет людям чувствовать большую финансовую защищенность.

Нынешнее правительство Финляндии отказалось от идеи безусловного базового дохода в качестве меры поддержки населения ввиду его неэффективности. Однако власти страны рассматривают возможность ввести отрицательный подоходный налог.

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