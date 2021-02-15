В Госдуме предложили выдавать маткапитал еще одной категории граждан

Депутаты от фракции ЛДПР предложили выдавать материнский капитал на третьего и последующих детей еще одной категории граждан. Текст законопроекта, внесенного в Госдуму, опубликовал в своем Telegram-канале заместитель руководителя фракции Ярослав Нилов.

Маткапитал на третьего ребенка будет равняться выплате на первого.

Законопроект предусматривает выплаты маткапитала на третьего и последующих детей с 1 января 2022 года в регионах с низкой рождаемостью, если ранее семья не воспользовалась этой мерой. Также предлагается распространить господдержку на ранее не воспользовавшихся ей мужчин, которые являются единственными усыновителями третьего или последующих детей.

«Материнский (семейный) капитал вполне оправдывает свое функциональное предназначение. Но можно и нужно использовать эти средства шире, чем зафиксировано сейчас. Если говорим о необходимости корректировать демографическую ситуацию в отдельных регионах, где показатели рождаемости заметно ниже даже средних по статистике, нужны конкретные меры», — пояснил Нилов.

Ранее в России предложили разрешать вкладывать материнский капитал в ценные бумаги с минимальным риском и пенсионные резервы Негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Соответствующая идея обсуждалась на совещании у первого вице-премьера Андрея Белоусова.

В сентябре 2020 года президент России Владимир Путин пообещал индексировать материнский капитал каждый год. С 1 января 2021 года сумма выплаты увеличилась почти на 23 тысячи рублей, до 639 432 рублей. Размер маткапитала на первого ребенка составил почти 484 тысячи рублей.