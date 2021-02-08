Маткапитал в России предложили вкладывать в ценные бумаги

В России предложили разрешать вкладывать материнский капитал в ценные бумаги с минимальным риском и пенсионные резервы Негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Соответствующая идея обсуждалась на совещании у первого вице-премьера Андрея Белоусова, передает РБК.

Так, обсуждалась возможность размещать маткапитал в специальные банковские или брокерские продукты, такие как вклады в госбанках, облигации, обеспеченные госгарантиями, или облигации, выпущенные госкомпаниями или госбанками.

По итогам совещания было поручено Минэкономразвития, Минтруду, Минфину и Банку России дополнительно проработать инициативу об инвестировании маткапитала в финансовые инструменты или вовсе исключить ее из проекта «Дорожной карты по формированию и развитию механизмов инвестиционного развития РФ».

При этом «обналичить» материнский капитал — вложить в облигации и вскоре продать эти бумаги, — будет нельзя. Семья сможет получать на руки процентный доход от вклада или облигации.

Первый заместитель министра экономического развития России Андрей Иванов пояснил, что этот вопрос требует «бережного отношения», поскольку касается доходов российских семей с детьми. «Рассматриваемые варианты должны быть без рисков по отношению к материнскому капиталу. Как только будет сформирована официальная позиция по этому вопросу, мы ее представим», — отметил он.

Банк России в свою очередь предлагает разрешить только инвестиции в пенсионные счета и пенсионные резервы, а также накопительное страхование жизни, так как это «инструменты с минимальным риском, которые позволят сохранить изначальную направленность выделения материнского капитала: долгосрочное улучшение условий жизни семей с детьми».

Ранее глава Института прогрессивного образования Анна Маркс предложила разрешить тратить средства материнского капитала на образование родителей. По ее словам, за последние пять лет рождаемость в России снизилась на 23,7 процента, поэтому необходимо задействовать в нацпроекте «Демография» все возможные инструменты для повышения мотивации россиян к рождению детей.