В России предложили провести внеочередную индексацию маткапитала

В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию материнского капитала на 20 процентов летом 2021 года. С такой инициативой выступил депутат Евгений Федоров, сообщает RT.

По мнению парламентария, это должно помочь улучшить демографическую ситуацию в стране. Он подчеркнул, что индексация маткапитала может стать существенной мерой поддержки, направленной на стимулирование рождаемости.

«Задача снизить убыль населения и перейти к росту рождаемости — важнейшая для России на ближайшие годы. Особенно на фоне событий 2020 года, связанных с пандемией, которая оказала негативное влияние на рынок труда и доходы граждан, из-за чего многие семьи могут перенести свои планы по рождению детей на неопределённый срок», — сказал Федоров.

В рамках нацпроекта «Демография», который планируется реализовать до 2030 года, в России планируется направить миллиарды на повышение рождаемости. Его планируется реализовать до 2030 года. Цели нацпроекта заключаются также в снижении уровня смертности населения, а также в обеспечении дополнительным образованием граждан предпенсионного возраста и увеличении уровня доступности дошкольного образования.