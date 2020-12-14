Маткапитал предложили тратить на образование родителей

Глава Института прогрессивного образования Анна Маркс предложила разрешить тратить средства материнского капитала на образование родителей. Соответствующее обращение направлено министру труда Антону Котякову. Об этом в понедельник, 14 декабря, пишут «Известия» со ссылкой на документ.

Как отмечает в своем письме Анна Маркс, за последние пять лет рождаемость в России снизилась на 23,7 процента, поэтому необходимости задействовать в нацпроекте «Демография» все возможные инструменты для повышения мотивации россиян к рождению детей. Она напомнила, что, впервые озвучивая в 2006 году идею материнского капитала, президент Владимир Путин назвал целью программы повышение социального статуса женщины. Вместе с тем, считает Маркс, из-за существующих ограничений по использованию маткапитала в полной мере женщина не может ни реализовать себя, ни «повысить свой социальный статус».

В этой связи институт просит Минтруд рассмотреть возможность разрешить использование средств материнского капитала на образование матери — последипломное и для повышения квалификации. По мнению Анны Маркс, такая мера станет дополнительным фактором роста рождаемости, улучшит положение россиянок на рынке труда и увеличит доходы семей. Она также отметила, что инициатива нашла поддержку в Госдуме.

Депутат от «Единой России» Виктор Зубарев рассказал изданию о намерении направить в ближайшее время в Минтруд запрос с просьбой поддержать инициативу института и подготовить соответствующий законопроект.

Ранее депутат Евгений Федоров предложил провести внеочередную индексацию материнского капитала на 20 процентов летом 2021 года. По мнению парламентария, это должно помочь улучшить демографическую ситуацию в стране. Он подчеркнул, что индексация маткапитала может стать существенной мерой поддержки, направленной на стимулирование рождаемости.