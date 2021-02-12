Мишустин вслед за Путиным возмутился формальным ростом зарплат

Премьер-министр России Михаил Мишустин возмутился формальным подходом к исполнению майского указа президента страны Владимира Путина о росте зарплат бюджетников. На заседании правительства он назвал недопустимой такую практику, сообщает РИА Новости.

Мишустин подчеркнул, что указ от 2012 года не имеет срока давности, он остается одним из базовых критериев для работы правительства и регионов. «Важно видеть за этими цифрами людей», — напомнил премьер участникам заседания.

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О важности повышения доходов работников бюджетных организаций Мишустин сказал вслед за Путиным, ранее на этой неделе раскритиковавшим практику подгона статистики. Тема возникла из-за сообщения ученого из Новосибирска Анастасии Проскуриной, которая рассказала, что зарплата у нее составляет 26 тысяч рублей.

Президент ответил, что зарплата у нее, согласно указу, должна быть не менее 80 тысяч рублей, и поручил профильным ведомствам разобраться в ситуации. Позднее руководство Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН объяснило низкую зарплату Проскуриной тем, что деньги на ее повышение из бюджета не выделяют.

Путин призвал отказаться от формального подхода к повышению зарплат и потребовал, чтобы сообщения о таких проблемах больше не поступали.