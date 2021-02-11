Ученые ответили на вопрос Путина «Где деньги, Зин?»

Руководство Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН рассказало о назначении денег на счете учреждения. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам ученых, институт не мог потратить остававшиеся к концу года 30 миллионов рублей на зарплаты, так как деньги были целевыми. В частности, они предназначались на оплату коммунальных услуг и выполнение ранее взятых обязательств, уточнил представитель НИИ.

8 февраля президент России Владимир Путин на заседании Совета при президенте по науке и образованию заявил, что Фонд оплаты труда для региональных учебных заведений и университетов нужно проверить. Во время заседания ученый из Новосибирска Анастасия Проскурина сообщила, что у нее зарплата 26 тысяч рублей. После этого Путин обратился к министру финансов Антону Силуанову. «У нее должно быть почти 80 тысяч. Там 200 процентов надбавка от среднего по региону. Где деньги, Зин?» — задался вопросом глава государства и поручил профильным ведомствам разобраться в ситуации.

Позднее Министерство науки и высшего образования России начало проверку по этому вопросу. Глава ведомства Валерий Фальков отметил, что в ситуации нужно «разбираться предметно», так как заработная плата выплачивается в конкретном университете или в научной организации.