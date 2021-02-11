Почти каждому десятому жителю российского мегаполиса перестало хватать на еду

В Новосибирске с 2022 года могут появиться электронные продуктовые карточки для поддержки нуждающихся. Об этом говорится в заявлении зампредседателя городского Совета депутатов Антона Тыртышного, которое распространила пресс-служба органа, передает «Интерфакс».
Депутат указал, что в Новосибирске, третьем по числу жителей мегаполисе России, перестало хватать денег на еду почти каждому десятому. Опросы показывают, что справиться с проблемой не могут восемь процентов горожан.
По его словам, надо еще разработать механизм продуктовых карт, но в перспективе это более удобно, чем нынешний формат поддержки с помощью фиксированных продуктовых наборов. Покупать можно будет необходимые конкретному человеку продукты, за исключением таких категорий, как алкогольные напитки и табачные изделия.
Ранее во время заседания правительства с участием президента страны Владимира Путина ученый из Новосибирска Анастасия Проскурина рассказала, что у нее зарплата 26 тысяч рублей. Глава государства удивился, поскольку, согласно указу, получать женщина должна не менее 80 тысяч рублей в месяц.
Позднее он раскритиковал правительство за практику подгона показателей по зарплате бюджетников, рассчитанную на то, чтобы в отчетах исполнялись формальные требования. Путин поручил министрам заняться этим вопросом, чтобы сообщения о низких зарплатах в регионах больше не поступали.
Между тем руководство Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН объяснило низкую зарплату Проскуриной тем, что деньги на эти цели им не выделили, средства есть только на закрытие долгов и оплату ЖКХ.