Почти каждому десятому жителю российского мегаполиса перестало хватать на еду

В Новосибирске с 2022 года могут появиться электронные продуктовые карточки для поддержки нуждающихся. Об этом говорится в заявлении зампредседателя городского Совета депутатов Антона Тыртышного, которое распространила пресс-служба органа, передает «Интерфакс».

Депутат указал, что в Новосибирске, третьем по числу жителей мегаполисе России, перестало хватать денег на еду почти каждому десятому. Опросы показывают, что справиться с проблемой не могут восемь процентов горожан.

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По его словам, надо еще разработать механизм продуктовых карт, но в перспективе это более удобно, чем нынешний формат поддержки с помощью фиксированных продуктовых наборов. Покупать можно будет необходимые конкретному человеку продукты, за исключением таких категорий, как алкогольные напитки и табачные изделия.

Ранее во время заседания правительства с участием президента страны Владимира Путина ученый из Новосибирска Анастасия Проскурина рассказала, что у нее зарплата 26 тысяч рублей. Глава государства удивился, поскольку, согласно указу, получать женщина должна не менее 80 тысяч рублей в месяц.

Позднее он раскритиковал правительство за практику подгона показателей по зарплате бюджетников, рассчитанную на то, чтобы в отчетах исполнялись формальные требования. Путин поручил министрам заняться этим вопросом, чтобы сообщения о низких зарплатах в регионах больше не поступали.

Между тем руководство Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН объяснило низкую зарплату Проскуриной тем, что деньги на эти цели им не выделили, средства есть только на закрытие долгов и оплату ЖКХ.