Россиян превратят в бизнесменов за пару минут

Федеральная налоговая служба (ФНС) упростит получение статуса индивидуального предпринимателя (ИП). Об этом сообщил глава ведомства Даниил Егоров, пишет РИА Новости.

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Процедура для бизнесменов станет проще и будет занимать пару минут, как при регистрации в качестве самозанятого. Также ФНС готова с марта автоматически предоставлять имущественные и инвестиционные вычеты россиянам, если будет принят соответствующий закон. В настоящее время его рассматривает Госдума.

По нынешнему механизму нужно подавать налоговую декларацию с документами, которые подтверждают право на вычет. Только после этого можно вернуть 13 процентов подоходного налога. Если закон примут, то заполнять налоговую декларацию и собирать документы не потребуется. Это превратится в автоматическую процедуру.

Ранее стало известно, что около 1,54 миллиона юридических лиц, ИП и фермерских хозяйств прекратили свое существование в 2020 году. Это почти каждый пятый бизнес. Такой показатель стал рекордом за последние шесть лет. Количество ИП сократилось на 36 процентов (почти на миллион), упраздненных юрлиц оказалось почти в два раза меньше (548 тысяч фирм). Эксперты заявили, что закрытия связаны с последствиями пандемии, а также с переходом на самозанятость.