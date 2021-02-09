H&M в России отреагировал на заведение дела

Российское подразделение шведского бренда одежды H&M, на который завели дело за невыплату пошлин, отреагировало на произошедшее. В компании пояснили, что не получали информацию от органов власти, передает Forbes.

В представительстве компании отметили, что исправно платили налоги в соответствии с международным законодательством, а также локальными положениями и нормами местного закона.

9 февраля на H&M завели дело об уклонении от уплаты 3,1 миллиарда рублей пошлин. Федеральная таможенная служба (ФТС) считает, что ретейлер одежды не включил в декларации 2016-2019 годов часть лицензионных сборов, которые он платит материнской компании.

По данным Bloomberg, российскому подразделению компании теперь грозит штраф, а топ-менеджерам — лишение свободы.

H&M является одним из крупнейших fashion-ретейлеров в России, у компании 155 магазинов по всей стране. Согласно отчету, продажи компании за финансовый год (закончился 30 ноября) составили 745 миллионов долларов.