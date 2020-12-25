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Крупнейшие модные бренды раскрыли свои миллионные убытки за 2020 год

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Фото: Charles Platiau / Reuters

Крупнейшие мировые производители модной одежды раскрыли свои многомиллионные убытки, которые они потерпели в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Данные приводит WWD.

По подсчетам специалистов, к маю чистые убытки американского бренда Abercrombie & Fitch достигли 244,2 миллиона долларов (18 миллиардов рублей). Прибыль компании в последней четверти года составила 485,4 миллиона долларов (36 миллиардов рублей), что на 34 процента меньше, чем в аналогичном периоде 2019 года.

Интернет-продажи британского модного дом Burberry сократились на 48,4 процента ко второй четверти года, по сравнению с предыдущим периодом. Его выручка составила 257 миллионов фунтов стерлингов (25,5 миллиарда рублей). Кроме того, люксовая марка была вынуждена сократить штат на пять процентов: в основном это коснулось офисных сотрудников в Великобритании.

Американская фирма Guess также зафиксировала уменьшение выручки за трехмесячный период, закончившийся 2 мая: она упала до 260 миллионов долларов (19,5 миллиарда рублей) по сравнению с 536 миллионами долларов (40 миллиардов рублей) за тот же период прошлого года.

Шведская масс-маркетовая марка H&M сообщила о 57-процентном падении продаж с 1 марта по 6 мая. В связи с этим было принято решение закрыть 170 магазинов по всей Европе. За три весенних месяца американский производитель спортивной одежды Nike, в свою очередь, потерял 790 миллионов долларов (почти 60 миллиардов рублей).

Выручка французского конгломерата Kering, в состав которого входят роскошные бренды Gucci, Saint Laurent и Bottega Veneta, в первой четверти года упала до 3,2 миллиарда евро (284 миллиарда рублей), что на 16,4 процента меньше по сопоставимому периоду предыдущего года.

За первую половину 2020 года крупные потери были подсчитаны и в конгломерате LVMH: его чистая прибыль сократилась на 84 процента по сравнению с концом 2019 года.

В июне британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм взяла кредит на сумму 6,4 миллиона фунтов стерлингов (7,9 миллиона долларов) ради спасения своего бизнеса. За последние четыре года бренд одежды Бекхэм понес убытки в 52 миллиона долларов. В 2020 году он приблизился к банкротству на фоне пандемии коронавируса.

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