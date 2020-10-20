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Назван самый дорогой бренд одежды в мире

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Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Самым дорогим брендом одежды в мире в 2020 году стал Nike, стоимость которого оценили в 34,3 миллиарда долларов. Об этом свидетельствуют данные исследования консалтингового агентства Interbrand.

Согласно подсчетам аналитиков, в текущем году Nike подорожал на шесть процентов по сравнению с 2019-м. В связи с этим марка смогла подняться на одну позицию выше в общем рейтинге самых дорогих компаний мира и занять 15 место. На строчке ниже расположился французский дом моды Louis Vuitton (17 место), стоимость которого в 2020 году, напротив, снизилась на два процента.

Следом в категориях модной одежды и предметов роскоши идет люксовый бренд Chanel, оцененный в 21,2 миллиарда долларов. В пятерку лидеров последнего сегмента также вошли французский дом моды Hermes, оставшийся на позиции прошлого года (28 место), и итальянский производитель Gucci, который, в свою очередь, подешевел на два процента, до 15,6 миллиарда долларов, и расположился на 32 строчке.

Кроме того, в рейтинг самых дорогих компаний мира также включили масс-маркетовые торговые сети Zara и H&M (35 и 37 места).

Производитель спортивных товаров Adidas попал на 50 строчку списка, а люксовые марки Dior и Prada — на 83 и 99 позиций соответственно.

В октябре 2019 года Nike стал самым дорогим спортивным брендом в мире. Вторую строчку рейтинга занял американский спортивный канал ESPN, оцененный в 13,1 миллиарда долларов, а тройку лидеров замкнула компания Adidas (11,2 миллиарда долларов).

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