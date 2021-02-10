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Таможня взыскала с H&M миллиарды рублей

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Фото: Grigory Dukor / Reuters

Федеральная таможенная служба (ФТС) подтвердила, что в отношении российского подразделения H&M возбуждено дело об уклонении в уплате таможенных пошлин. Как сообщает РБК, Центральное таможенное управление провело выездную проверку ООО «Эйч энд Эм Хеннес энд Мауриц», по ее результатам в бюджет доначислено и взыскано более трех миллиардов рублей.

Уточняется, что дело было возбуждено в декабре 2020 года, но в ФТС не стали комментировать ни его обстоятельства, ни ход расследования.

О том, что на российское отделение H&M завели дело во вторник, 9 февраля сообщил Bloomberg. Сообщалось, что ретейлер одежды не включил в декларации 2016-2019 годов часть лицензионных сборов, которые он платит материнской компании. Агентство указывало, что подразделению компании теперь грозит штраф, а топ-менеджерам — лишение свободы.

Комментируя информацию о заведенном деле, в H&M заявили, что не получали информацию от органов власти и заверили, что исправно платили налоги. При этом, пресс-служба H&M в Стокгольме подтверждала, что в отношении ее «дочки» начато расследование.

H&M является одним из крупнейших fashion-ретейлеров в России, у компании 155 магазинов по всей стране.

Предыстория: H&M в России отреагировал на заведение дела
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