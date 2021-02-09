На H&M завели дело в России

На российское подразделение H&M (шведская масс-маркетовая марка одежды) завели дело о неуплате пошлин на три миллиарда рублей. Об этом сообщает Bloomberg.

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Федеральная таможенная служба (ФТС) считает, что ретейлер одежды не включил в декларации 2016-2019 годов часть лицензионных сборов, которые он платит материнской компании. Уголовное дело ФТС возбудила еще в декабре 2020 года. Это произошло несмотря на то, что H&M покрыла разницу в 3,1 миллиарда рублей после аудита.

Пресс-служба H&M в Стокгольме подтвердила, что в отношении ее «дочки» начато расследование. Российскому подразделению грозит штраф, а топ-менеджерам — лишение свободы, пишет издание.

H&M является одним из крупнейших fashion-ретейлеров в России, у компании 155 магазинов по всей стране. Согласно отчету, продажи компании за финансовый год (закончился 30 ноября) составили 745 миллионов долларов.

В декабре H&M сообщила о 57-процентном падении продаж с 1 марта по 6 мая 2020 года. В связи с этим было принято решение закрыть 170 магазинов по всей Европе. H&M находится на 37 месте самых дорогих брендов мира. Первое место занимает Nike.