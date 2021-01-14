В России не увидели возможности для снижения налогов

Власти России не видят возможности для значительного снижения налоговой нагрузки на население и бизнес, заявил на Гайдаровском форуме заместитель министра финансов страны Алексей Сазанов. Об этом сообщает ТАСС.

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По словам замглавы Минфина, повышение доходов бюджета не может быть основанием для снижения налоговой нагрузки. «Ее нельзя снизить на год или на два. Это должна быть системная, долгосрочная мера. Мы должны понимать, что у нас под фискальные меры стимулирующего характера есть долгосрочный источник. Вот таких долгосрочных источников я сейчас не вижу», — сказал чиновник.

Он также отметил, что в сравнении с другими странами уровень фискальной нагрузки в России «далек от запредельного». Минфин намерен сосредоточиться на повышении эффективности налоговых льгот, отметил Сазанов.

Ранее россиян предупредили об угрозе нового повышения налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и роста налогообложения в ресурсных секторах экономики в ближайшие 2-3 года. Такой сценарий считает вероятным Bank of America. Тренд на рост налога могут поддержать события политического характера, такие как выборы.