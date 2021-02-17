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В Госдуме одобрили новый налог для простых россиян

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Фото: пресс-служба Госдумы РФ

Депутаты Госдумы в первом чтении одобрили законопроект о налогообложении доходов от операций с криптовалютами. Об этом сообщает РИА Новости.

Проект закона, который поступил из правительства, предлагает рассматривать цифровые валюты как имущество. Доход от операций с ними будет облагаться налогом на прибыль или налогом на доходы физических лиц (НДФЛ). Простые россияне и организации, имеющие право распоряжаться такими цифровыми активами, должны будут подавать налоговую декларацию, когда сумма операций с криптовалютой превышает 600 тысяч рублей в год. Криптовалюта не будет подлежать амортизации, и связанные с ее обращением операции не станут облагать НДС.

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Если владелец криптовалюты не заплатит налог или сделает это не в полной мере, его ждет штраф в размере 40 процентов от необходимой суммы. Если он не предоставит налоговую декларацию, сорвет сроки или внесет в документ недостоверные данные, ему придется заплатить штраф в размере 10 процентов от поступления незадекларированной цифровой валюты или суммы списания такой валюты. Предпочтение будут отдавать большей из двух сумм. За нарушение сроков декларирования полагается штраф в размере 50 тысяч рублей.

Кроме того, Федеральная налоговая служба (ФНС) сможет запрашивать у банков выписки по счетам физических лиц, которые использовались для операций с криптовалютой.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин отмечал, что признание цифровой валюты имуществом позволит ее владельцу рассчитывать на юридическую защиту и защищать свои права в суде.

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