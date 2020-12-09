Сбор налогов с россиян вырос выше инфляции

Федеральная налоговая служба (ФНС) России оценила поступление налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в 2020 году. Замглавы ведомства Дмитрий Вольвач указал, что общая сумма сбора будет больше, чем в 2019 году, на 5-6 процентов, передает РИА Новости.

На парламентских слушаниях в Совете Федерации чиновник заметил, что в апреле и мае наблюдалось снижение поступлений, но затем начался усиленный рост. В первую очередь Вольвач связал его с мерами поддержки и обелением рынка труда.

Таким образом в текущем году рост сбора налогов с россиян превысит официальный уровень инфляции, который по состоянию на начало декабря вышел за таргет Центробанка, но составил только 4,42 процента. В то же время исследовательский холдинг «Ромир» выяснил, что повышение цен на основные товары в России за год достигает 14 процентов.

Вольвач напомнил, что из НДФЛ формируется значительная часть бюджета российских регионов, а значит, его рост позволит субъектам федерации поправить свое положение. НДС также окажется лучше ожиданий, на том же уровне, что и год назад. Таким образом, подчеркнул замглавы ведомства, созданные автоматические механизмы контроля доказали свою работоспособность.

Ранее правительство внесло в Госдуму законопроект, приравнивающий криптовалюту к имуществу. Если его примут, то он даст повод увеличить сбор налогов с россиян.