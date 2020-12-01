Найден еще один способ брать налоги с россиян

Российское правительство внесло в Госдуму законопроект, который приравнивает криптовалюту к имуществу. Иными словами, власти нашли новый способ собирать с россиян налоги. Документ опубликован на сайте Госдумы.

В пояснительной записке к документу говорится о том, что криптовалюта «часто используется в целях уклонения от уплаты налогов, для легализации средств, добытых преступным путем, и финансирования противоправной деятельности», а налоговые службы не могут следить за криптовалютными кошельками и операциями в них.

РБК пишет, что если законопроект одобрят, криптовалюта начнет облагаться налогом на прибыль или доходы физических лиц (НДФЛ). В перспективе об операциях и остатке на криптокошельке нужно будет сообщать в налоговую. Обязательному декларированию будут подлежать операции с цифровой валютой на сумму свыше 600 тысяч рублей в год.

Поправки относительно криптовалюты хотят внести и в Уголовный кодекс: за незаконное владение цифровыми деньгами предлагают сажать в тюрьму. Минфин объяснил, что принятие поправок в действующее законодательство позволит «снизить количество операций, связанных с отмыванием денег, полученных преступным путем».