Россиян предложили сажать в тюрьму за незаконное владение криптовалютой

Минфин предложил сажать в тюрьму россиян, незаконно владеющих криптовалютой. Ведомство разработало соответствующие поправки в Уголовный, Уголовно-процессуальный и Налоговый кодексы, а также в Кодекс об административных правонарушениях и закон о борьбе с отмыванием денег, пишет РБК.

По замыслу авторов, лишение свободы на срок до трех лет может грозить владельцам цифровых и криптовалют, не указавшим операции с ними на сумму от 45 миллионов рублей (в эквиваленте), а также сумму остатка в цифровом кошельке в налоговой декларации.

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Также отчитываться перед властями — в данном случае перед Росфинмониторингом — обяжут майнеров криптовалют, совершающих операции по обработке транзакций, и владельцев криптообменников.

Уголовное преследование грозит и всем, кто имел дело с криптовалютами и совершал операции с ними совокупно на сумму 600 тысяч рублей в год и при этом как минимум дважды в течение трех лет не указал такие сделки в налоговой декларации.

В пояснительной записке Минфин указывает, что принятие поправок в действующее законодательство позволит «снизить количество операций, связанных с отмыванием денег, полученных преступным путем».

С января 2021 года в России вступит в силу закон о цифровых финансовых активах. Он запрещает расплачиваться криптовалютой за товары и услуги на территории страны, однако разрешает сделки с ней и получение в результате майнинга.