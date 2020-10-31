Курс биткоина побил рекорд

Стоимость криптовалюты биткоин в субботу, 31 октября, выросла примерно на 5 процентов, превысив отметку в 14 тысяч долларов, и побила курс января 2018 года. Соответствующие данные торгов приводятся на портале CoinMarketCap.

Так, по состоянию на 13:19 по московскому времени биткоин дорожает на 5,46 процента, его стоимость составила 13,9 тысячи долларов. В то же время на бирже Binance биткоин растет в цене на 4,34 процента, до 13,8 тысячи долларов. Ранее в ходе торгов цена криптовалюты впервые с 15 января 2018 года превысила уровень в 14 тысяч долларов.

23 октября стоимость биткоина пробила отметку в 13 тысяч долларов впервые с июня 2019 года. Рост произошел на фоне заявления платежной системы PayPal о том, что она добавляет функцию покупки и продажи криптовалют.

В целом за октябрь биткоин прибавил около 26 процентов. Аналитики американского банка JPMorgan в середине октября заявили, что криптовалюта переоценена и должна стоить на 13 процентов меньше.