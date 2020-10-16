Миру предсказали биткоин за миллион долларов

Бывший управляющий хедж-фонда инвестбанка Goldman Sachs Рауль Пэл предсказал миру резкий рост стоимости биткоинов. В интервью YouTube-каналу Stansberry Research он заявил, что такого результата можно достичь в течение ближайших пяти лет.

По словам Пэла, в скором будущем на биткоин и другие криптовалюты обратят внимание многие институциональные инвесторы, находящиеся в поиске надежных активов для вложений в ситуации, когда традиционные «убежища» перестают выполнять свою функцию.

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«Это огромная стена денег, и ее готовы влить в биткоин. Просто пока еще не существует «трубы», которая позволила бы быстро это сделать», — отметил Пэл, добавив, что над решением проблемы «работает очень много умных людей». По словам инвестора, спрос на криптовалюту способен существенно повысить ее котировки.

Сам Пэл вложил в биткоины примерно половину собственных сбережений. «И я даже раздумываю над тем, чтобы продать имеющееся золото, чтобы высвободить средства для покупки новых биткоинов», — заключил бывший управляющий хэдж-фондом.

С начала 2020 года стоимость биткоина выросла на 40 процентов — до 11,3 тысячи долларов за единицу. Именно биткоин в настоящее время является главной мировой криптовалютой с капитализацией (совокупной стоимостью) в 200 миллиардов долларов.