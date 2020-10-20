Российских чиновников обяжут отчитываться о наличии криптовалюты

Российские чиновники будут обязаны декларировать наличие криптовалюты, следует из сообщения на сайте Генпрокуратуры.

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Государственные служащие с 2021 года должны будут отчитываться и декларировать такие валюты наравне с другими активами. В июле этого года в России был принят федеральный закон, согласно которому виртуальная валюта для некоторых сфер, включая противодействие коррупции, признана имуществом.

Документ запрещает использование криптовалют в качестве платежного средства, но позволяет владеть ими и совершать сделки по обмену одного цифрового актива на другой. В сентябре Минфин разработал пакет законопроектов, который затруднит россиянам доступ к криптовалютам. Авторы документа предлагают признать криптовалюту имуществом, чтобы обложить налогом.

Они указывают, что злоумышленники часто используют криптовалюты для уклонения от уплаты налогов, а также для легализации незаконно полученных доходов. Если инициатива будет принята, то криптообменники обяжут сообщать в Федеральную налоговую службу (ФНС) обо всех переводах в криптовалютах с участием российских резидентов.