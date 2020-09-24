Россиянам затруднят доступ к криптовалютам

Минфин разработал пакет законопроектов, который затруднит россиянам доступ к криптовалютам, пишет РБК. Инициатива предусматривает внесение поправок в Уголовный, Уголовно-процессуальный, Налоговый кодексы, а также Кодекс об административных правонарушениях и закон о противодействии отмыванию денег.

Авторы законопроекта предлагают признать криптовалюту (официально она называется цифровой валютой) имуществом в целях налогообложения, продажа которого не подлежит обложению НДС. Они указывают, что злоумышленники часто используют криптовалюты для уклонения от уплаты налогов, а также для легализации незаконно полученных доходов и финансирования незаконной деятельности.

Если инициатива будет принята, криптообменники обяжут сообщать в Федеральную налоговую службу (ФНС) обо всех переводах в криптовалютах с участием российских резидентов. Сами они должны будут отчитываться о собственных криптокошельках, в том числе обо всех операциях и остатке, если номинированные в криптовалютах поступления за год превысят эквивалент 100 тысяч рублей.

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Отказ от декларирования криптокошелька, сумма годовых операций по которому превысила миллион рублей, будет грозить уголовной ответственностью с максимальным наказанием в виде трех лет лишения свободы.

Опрошенные изданием юристы указывают на целый ряд неточностей в формулировках законопроекта, из-за которых его трактовка и применение могут оказаться некорректными. Так, оборудованием для майнинга можно будет признать любой компьютер или гаджет, позволяющий торговать на бирже или заходить в ее мобильное приложение (даже если владелец не делает этого).

Согласно действующему законодательству, доходы от продажи имущества частными лицами облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ). При этом плательщик может применить вычет либо в виде фиксированной суммы (как, например, в случае сделок с недвижимостью), либо в размере понесенных расходов на приобретение проданного актива.

В июле в России был принят закон о цифровых финансовых активах (ЦФА), регулирующий обращение в стране криптовалют. Документ, вступающий в силу с 2021 года, запрещает использование криптовалют в качестве платежного средства, при этом разрешает владение ими и совершение сделок по обмену одного цифрового актива на другой.