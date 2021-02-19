В России решили ввести новый налог

В России решили ввести налог на старательскую деятельность. Как пишет издание «Известия», такой законопроект будет подготовлен Минфином.

Новый налог затронет всех граждан, которые захотят заняться старательской деятельностью и пройти регистрацию на специально созданной для этих целей онлайн-платформе.

В Минфине подтвердили разработку документа. В пресс-службе ведомства заявили, что законопроект должен быть представлен в правительство в сентябре и внесен в Госдуму в ноябре этого года.

Также в министерстве уточнили, что законопроект является сопутствующим к инициативе Минвостокразвития. Поэтому сперва нужно принять закон о старательской деятельности, которое бы определяло это понятие.

Ранее в России задумались о введении нового «цифрового налога». Замглавы Министерства финансов Алексей Сазанов заявил, что крупные иностранные компании получают прибыль от оказания услуг в России, но ничего не платят в российский бюджет, так как у них нет представительств в стране. В связи с этим власти хотят разработать механизм взимания средств.