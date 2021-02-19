Власти озадачились желанием россиян платить меньше налогов

Российские власти в лице Федеральной налоговой службы (ФНС) озадачились желанием россиян из числа руководителей и владельцев компаний платить меньше налогов за счет применения процедуры налоговой реконструкции, пишет РБК со ссылкой на письмо замглавы ФНС Константина Чекмышева главе ведомства Даниилу Егорову.

Обращение Чекмышева касается положения статьи 54.1 Налогового кодекса. Она появилась в 2017 году и регулирует вопросы применения бизнесом налоговых вычетов по НДС и признания расходов для исчисления базы по налогу на прибыль. Нормы закона вызывают много вопросов у корпоративных юристов, в том числе потому, что дают налоговикам основания для отказа от так называемой налоговой реконструкции — процедуры, позволяющей выявить, насколько обоснованными с экономической точки зрения были те или иные операции компании, позволившие снизить налоговую базу, и какую выгоду они принесли.

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Налоговая реконструкция часто применялась до внедрения статьи 54.1 и нередко позволяла бизнесу доказать правомерность своих действий или как минимум снизить размер налоговых доначислений до величины необоснованно полученных преимуществ. После принятия статьи 54.1 ФНС, как правило, отказывала бизнесу в проведении реконструкции.

В последнее время корпоративные налогоплательщики ждут от ФНС разъяснения по поводу применения статьи 54.1. В ноябре прошлого года замглавы ФНС Виктор Бациев предупредил, что ведомство планирует вернуться к практике налоговой реконструкции, но в усеченном виде. В своем письме Чекмышев выражает опасения, что это приведет к росту жалоб в ФНС со стороны бизнеса с требованиями пересмотреть ранее принятые решения.

В пресс-службе ФНС рассказали изданию, что ведомство планирует запустить «платформу по досудебному урегулированию налоговых споров». Главный принцип ее работы будет заключаться в том, что при поступлении жалобы от той или иной компании рассматривается не только она сама, но и вызвавшая ее причина.