Песков ответил на данные о «секретном бункере» для подготовки послания Путина

В Кремле опровергли появившиеся в СМИ данные о подготовке ежегодного послания главы государства Федеральному собранию в некоем «секретном бункере». Так на соответствующие сообщения ответил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Оно готовится в Кремле. В процессе подготовки активно участвуют самые разные экспертные подразделения, в том числе члены кабинета министров. Никакого секрета здесь нет», — подчеркнул представитель российского лидера Владимира Путина.

Песков заметил, что напротив Белого дома через реку, вопреки указанной в прессе информации, находится не бункер, а Координационный центр правительства — он располагается в просторном конференц-зале, который был модифицирован с учетом задач правительственной координации.

«Он абсолютно не секретный. Там бывает огромное количество экспертов и представителей бизнеса, государственной власти, депутатов», — заключил официальный представитель Кремля, добавив, что глава государства в скором времени посетит данный центр.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что чиновники якобы готовятся к посланию Путина в высокотехнологичном секретном помещении под землей, которое расположено на противоположном от Белого дома берегу Москвы-реки.

Послание Путина Федеральному собранию пройдет 21 апреля. Предыдущее обращение состоялось в январе 2020 года. Тогда одним из главных заявлений в его выступлении стало предложение о внесении изменений в Конституцию России. В ноябре прошлого года Кремль объявил о переносе послания на 2021-й, отметив, что нет юридической обязанности оглашать послание до конца календарного года.