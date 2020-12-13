Песков опроверг слухи о бункере Путина

Во время коронавирусной пандемии президент России Владимир Путин живет и работает в своей резиденции в Ново-Огарево. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Путин сейчас живет в Ново-Огарево, собственно, где он и жил и до пандемии», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в фильме «Опасный Вирус. Первый год», который вышел на канале «Россия 1». По его словам, глава государства «там часто и работает, оттуда приезжает в Кремль, оттуда не так часто, как хотелось бы ему, но все-таки летает в командировки». Он опроверг слухи, что президент руководит страной из бункера.

В резиденции Путина в Ново-Огарево есть врачи, эпидемиологи и другие специалисты, которые составляют для президента график мероприятий, необходимых с точки зрения медицины. Песков также рассказал, что Путин регулярно сдает тесты на COVID-19. Это, по его словам, делается с той частотой, которая необходима для обеспечения безопасности главы государства.

Ранее Песков заявил, что у Путина нет двух одинаковых кабинетов в резиденциях в Ново-Огареве и Сочи. Такое предположение сделало издание «Проект» на основании данных о полетах самолета президента.

В июне стало известно, что в резиденции Путина установлен специальный туннель, который дезинфицирует всех, кто через него проходит. Отмечалось, что система, разработанная компанией из Пензы, распыляет дезинфицирующий раствор на открытые участки тела и одежду каждого проходящего, окружая его своеобразным мелкодисперсным водным туманом.