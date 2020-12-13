Россия
 
Последние новости
Умер «голос Кремля» Евгений Хорошевцев
Москвич заставлял 10-летнюю дочь торговать наркотиками 
Российские биатлонисты обновили свой антирекорд
Собянин назвал условие ужесточения карантинных мер в Москве
В России выявили нулевого пациента с коронавирусом
Санта-Клаус и эльф предотвратили угон машины в США
Армения обвинила Азербайджан в провокациях
Мужчина 72 года подряд ездил на фестиваль для одиноких сердец и умер холостым
В Минске на акциях протеста начались задержания
Новости партнеров
Прослушать новость

Песков опроверг слухи о бункере Путина

Перейти в «Мою Ленту»
Кабинет президента в Ново-Огарево
Кабинет президента в Ново-Огарево
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Во время коронавирусной пандемии президент России Владимир Путин живет и работает в своей резиденции в Ново-Огарево. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Путин сейчас живет в Ново-Огарево, собственно, где он и жил и до пандемии», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в фильме «Опасный Вирус. Первый год», который вышел на канале «Россия 1». По его словам, глава государства «там часто и работает, оттуда приезжает в Кремль, оттуда не так часто, как хотелось бы ему, но все-таки летает в командировки». Он опроверг слухи, что президент руководит страной из бункера.

В резиденции Путина в Ново-Огарево есть врачи, эпидемиологи и другие специалисты, которые составляют для президента график мероприятий, необходимых с точки зрения медицины. Песков также рассказал, что Путин регулярно сдает тесты на COVID-19. Это, по его словам, делается с той частотой, которая необходима для обеспечения безопасности главы государства.

Ранее Песков заявил, что у Путина нет двух одинаковых кабинетов в резиденциях в Ново-Огареве и Сочи. Такое предположение сделало издание «Проект» на основании данных о полетах самолета президента.

В июне стало известно, что в резиденции Путина установлен специальный туннель, который дезинфицирует всех, кто через него проходит. Отмечалось, что система, разработанная компанией из Пензы, распыляет дезинфицирующий раствор на открытые участки тела и одежду каждого проходящего, окружая его своеобразным мелкодисперсным водным туманом.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Песков опроверг информацию о двух одинаковых кабинетах Путина
Путин впервые показал комнату отдыха в своей резиденции
Раскрыто средство защиты резиденции Путина от коронавируса