Песков опроверг информацию о двух одинаковых кабинетах Путина

У президента России Владимира Путина нет двух одинаковых кабинетов в резиденциях в Ново-Огареве и Сочи. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

Тем самым он опроверг информацию, которая ранее распространилась в сети.

«Это неправда. То, что было написано, я еще раз повторяю, — это компоненты информационной кампании, информационной атаки, которая, конечно, не может достигнуть своей цели», — считает официальный представитель Кремля.

Он подчеркнул, что у президента много кабинетов в разных городах, но одинаковых среди них нет.

Кроме того, Песков ответил и на сообщения о передвижении самолетов, обслуживающих руководство страны. По его словам, они стоят во многих городах, а информация о перемещении президента — государственная тайна.

Ранее издание «Проект» опубликовало материал, в котором утверждалось, что у Путина два одинаковых кабинетах в Подмосковье и Сочи. Это, как сообщалось, сделано для того, чтобы скрывать реальное местоположение президента. В подтверждение публикации приводились данные из приложения по отслеживанию полетов. Авторы писали, что самолет президента находился в Сочи в то время, как Кремль сообщал, что он работал в Подмосковье.