Путин подписал закон о реформе ОМС

Президент России Владимир Путин подписал закон о реформе системы обязательного медицинского страхования (ОМС). Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации во вторник, 8 декабря.

Согласно тексту документа, фонду обязательного медицинского страхования (ФОМС) теперь передадут часть полномочий страховых компаний. Он сможет организовывать оказание медпомощи федеральными организациями. Нормативы предоставления этой помощи будет устанавливать правительство. Объемы предоставления помощи между государственными лечебными учреждениями будут определять федеральные власти.

Кроме того, по новому закону с 1-2 процентов до 0,8-1,1 процента уменьшился размер средств из ФОМС на ведение дела страховой медорганизацией. Также ФОМС обязали вести единый реестр медорганизаций, которые работают по ОМС и территориальным программам.

Закон также предусматривает право подведомственны Минздраву организаций отказывать в оказании первичной медицинской помощи.

Ранее аудиторы Счетной палаты заявили, что законопроект о реформе ОМС угрожает ухудшить ситуацию с медициной в России. Они предупредили, что документ несет риски отхода от страховых принципов в системе ОМС и ее финансовой устойчивости. Он может снизить контроль качества медицинской помощи и уровень защиты прав застрахованных лиц.