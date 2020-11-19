В Минздраве предложили делать аборты только в абортариях в ведении ФСИН

Аборты в России необходимо проводить только в специальных абортариях, которые будут находиться в ведении ФСИН. Об этом в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» заявил главный репродуктолог Минздрава, профессор Олег Аполихин.

По его словам, «эта расчлененка» должна стать немодным, социально негативным явлением, поэтому просто вывести их из системы ОМС и ДМС будет недостаточным. Для таких процедур Аполихин предложил создать специальные учреждения. «Должны быть созданы абортарии, как раньше они относились к системе УФСИН, где вот эта экзекуция производится», — пояснил врач.

Он отметил, что работать в таких местах будут абортмахеры — медработники, которые по этическим соображениям согласны делать аборты. При этом профессор призвал не считать таких специалистов врачами и перестать называть прерывание беременности медицинской помощью.

«В чем помощь здесь? Заставлять врача, чтобы он участвовал в этом греховном (для верующих людей) деле, в убийстве? Сегодня он операцию делал — жизнь спасал, а тут пришла женщина, и надо убивать. Многие врачи не хотят этого делать», — сказал репродуктолог.

Против проведения абортов в России постоянно выступает РПЦ. Различные общественные деятели неоднократно высказывали предложения вывести процедуру из системы ОМС и сделать ее исключительно платной. Уполномоченная по правам ребенка в России Анна Кузнецова выступала за запрет продажи абортируемых лекарственных препаратов.